SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammı için net rakam verdi: En az...

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammı için net rakam verdi: En az...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlar "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna cevap arıyor. Uluslararası kuruluşlar yüzde 20-25 aralığını işaret ederken, vatandaşın beklentisi ise 30 bin TL ve üstü. Asgari ücrete ilişkin son tahmin ise SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Karakaş, canlı yayında net rakam verdi.

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı için de geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için aralık ayında toplanacak. 4 kez biraya gelmesi beklenen komisyon, yıl sonuna kadar nihai kararını açıklayacak. 

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BEKLENTİSİ YÜZDE 20-25 ARALIĞINDA 

Milyonlar asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ederken, tahminler de gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 için yayınladığı yeni raporda %20 oranında zam öngörüsünde bulunmuştu. Bir diğer küresel finans devi Morgan Stanley'in asgari ücret zammı tahmini ise yüzde 20-25 arasında. 

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı: En az... - 1. Resim

VATANDAŞLARIN BEKLENTİSİ EN AZ 30 BİN TL 

Vatandaşın beklentisi ise bu rakamların çok üstünde. Asal Araştırma tarafından eylül ayında yapılan araştırmada vatandaşlara "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Ankette "30 bin TL" ve "32 bin TL'den fazla" tercihleri öne çıktı. "30 bin TL olmalı" diyenlerin oranı yüzde 25,8 olurken, "32 bin TL'den fazla olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı: En az... - 2. Resim

SGK BAŞUZMANI KARAKAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NET RAKAM 

Asgari ücrete ilişkin son tahmin ise Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, asgari ücret zammı için net rakam verdi. 

"EN AZ 27 BİN, EN ÇOK 28 BİN 500 TL"

Karakaş, "Şu andaki konuşulan rakamlar, benim de yaptığım analizlere göre en az yüzde 25, en yüksek yüzde 30. Bu ne anlama geliyor. Asgari ücret net artışla birlikte 22 bin 104 TL'den en az 27 bin TL, maksimum 28 bin ve 28 bin 500 lira civarında bir artış bekliyoruz." dedi. 

