Eski tip ehliyette son günler! Yenilemeyenler 7 bin lira ödeyecek

Eski tip sürücü belgelerinin değişiminde son tarih yaklaşıyor. Ehliyet sahipleri 31 Ekim 2025'e kadar belgelerini 15 lira karşılığında yenileyebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyeti yenileme ücreti 7 bin 438 liraya kadar çıkacak.

Yetkililer, oluşabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara "bir an önce belgelerinizi yenileyin" tavsiyesinde bulundu.

RANDEVU NEREDEN ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar;

Alo 199 Çağrı Merkezi,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması,

veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor.

Gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvurarak işlem tamamlanabiliyor.

EHLİYETLER ADRESE TESLİM EDİLİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Ekim 2025 sonrasında yenilenmeyen eski tip sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı belirtildi.

Bu tarihten sonra yeni ehliyet almak isteyenlerden alınacak ücretler ise şöyle: