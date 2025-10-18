Girona'da Livakovic krizi! Yaptığı büyük fedakarlık kâbusu oldu

Fenerbahçe, Ağustos 2023'te Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'i sezon başında Girino'ya kiralamıştı. 30 yaşındaki kaleci için maaşında fedakarlıkta bulunarak imza attığı İspanyol ekibinde işler beklediği gibi gitmiyor. Tecrübeli dile bekçisi, Girona'da henüz hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ TEHLİKEDE

Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre; Livakovic, Girona'da yedek kulübesinden kurtulamaması nedeniyle 69 defa formasını giydiği Milli Takım'daki yerini kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

"YÜKLÜ BİR MAAŞTAN VAZGEÇTİ"

30 yaşındaki kalecinin menajeri Andy Bara, Livakovic'in oynatılmaması nedeniyle İspanyol kulübüne tepki gösterdi. Kendisi de eski bir futbolcu olan Bara, "Onları bizzat aradım. Transfer için ısrar ettiler. Livakovic de aktif olarak görev almak ve milli takımda formda kalmak için yüklü bir maaştan vazgeçti. Kararın doğru olduğunu düşündüm ve onu tebrik ettim. Daha yeni geldiği için ilk maçta eldivenleri giymeyeceğini düşündüm ancak onu bu şekilde yedek kulübesine oturtmalarına kelimenin tam anlamıyla donup kaldım. En çılgınca şey, onu satın almak için fiyat dahi sormuşlardı" ifadelerini kullandı.

"İLK 11 SÖZÜ VERMEDİM"

Andy Bara'nın sözlerine Girona'dan cevap geldi. Girona Sportif Direktörü Quique Carcel, "Kimseye ilk 11'de kalıcı bir yer edineceğine dair söz vermedim. Livakovic'in menajerinin Hırvatistan'da ne söylediğini bilmiyorum ama ona böyle bir söz verdiğim doğru değil. Transfer döneminin son gününde onu kadroya katmayı başardık, ki bu gerçekten zordu. Takımda garantili bir yerle gelmedi. Herkes gibi Livakovic'in de bunun için mücadele etmesi gerekiyor" dedi.