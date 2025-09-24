Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Livakovic ve Zufic'ten yalanlama: Fenerbahçe'ye asla öyle bir şey yapmayız

- Güncelleme:
Fenerbahçe'den sezon başında Girona'ya kiralık olarak giden Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'in açıklamasını yalanladı.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'in, "Livakovic'le konuşup Fenerbahçe'yi analiz ettik" sözleri üzerine Hırvat kaleci açıklama yaptı.

LIVAKOVIC'TEN YALANLAMA

TRT Spor'un haberine göre; Dominik Livakovic ve eski kaleci antrenörü Sandro Zufic, Dinamo Zagreb teknik ekibine Fenerbahçe hakkında bilgi verdikleri iddialarını yalanladı.

Livakovic cephesinin, "Asla böyle bir şey olmadı, Fenerbahçe'ye asla böyle bir şey yapmayız" mesajını ilettiği aktarıldı. Haberde ayrıca Hırvat kaleci ve antrenörün takıma yürekten inandıklarını da vurguladıkları belirtildi.

NE DEMİŞTİ?

"LIVAKOVIC VE ZUFIC'LE KONUŞTUK"

Sarı-lacivertli takıma dair Livakovic ve Zufic'le konuştuklarını kaydeden Kovacevic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok iyi hissediyorum. Benim kariyerimdeki en büyük maç. Dinamo çok iyi oynuyor. Takım olarak iyiyiz. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz. Yarınki maç birçok soruya cevap verecek. Çok yeni oyuncumuz var. Ne olacak, ne yapacağız bilmiyoruz, bakacağız. Bizim isteğimiz sonraki aşamaya geçmek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

