Ünlü spor yazarı "Belki çok erken" diyerek duyurdu! Süper Lig için şampiyonluk tahmini

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek, namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 10 kişi kalan Kasımpaşa ile deplasmanından 1-1 berabere kaldı. 2 takım arasındaki puan farkı 6'ya çıkarken, şampiyonluk yarışına dair çarpıcı bir yorum gündem oldu.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 6 hafta geride kaldı. Son olarak Konyaspor'u deviren Galatasaray, en yakın rakipleri Göztepe ve Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli takım ise Göztepe ve Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa karşısında da beraberliğe razı oldu.

ŞAMPİYONLUK YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Son 3 sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. 11 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de puan farkının açılması tedirginliğe neden oluyor. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, 2 takımın şampiyonluk ihtimali hakkında çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

Ömer Üründül

"TAKIMIN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL"

Ömer Üründül, "Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a başarılar diliyorum ama işi çok zor. Bu seneye de takım kötü başladı. Şu anda puan kaybetmeyen Galatasaray karşısında 6 puan geride. Takımın genel durumu da iç açıcı değil. Belki çok erken ama bu seneki şampiyonluk da Kaf Dağı'nın arkasında gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

