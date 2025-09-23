Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de dev sermaye artırımı gerçekleşti: KAP'a bildirildi

Fenerbahçe'de dev sermaye artırımı gerçekleşti: KAP'a bildirildi

- Güncelleme:
Fenerbahçe, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 7 Ağustos'ta yapılan başvurunun ardından kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyon TL'den 6 milyar 250 milyon TL çıkarıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde beklenen sermaye artırımı gerçekleşti. Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseldi.

Fenerbahçe'de dev sermaye artırımı gerçekleşti: KAP'a bildirildi - 1. Resim

Fenerbahçe'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2025 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 1.250.000.000.-TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.250.000.000.-TL (Altımilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına, bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 'Paylar' başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline karar verilmişti.

Esas sözleşme değişiklikleri, 10/09/2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, esas sözleşme tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurulumuz, 18.09.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 23.09.2025 tarihli ve 11421 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

 

