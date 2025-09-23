Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım

Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadettin Saran, Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'a karşı galip gelip, yeni başkan seçilen Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Saran, seçimde oy kullanması tartışmaları beraberinde getiren kaptan Mert Hakan Yandaş ve Alanyaspor maçında hatalı gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat hakkında konuştu.

Fenerbahçe Kulübü'nde 12 bin 325 oyla (Ali Koç 12 bin 68 oy) 38'inci başkan olan Sadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Samandıra'da takımla bir araya gelen Saran, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "22 sene sonra buradayım. Burada çok geceler geçirdim ve kaldım. Gelirken bir heyecan oldu. Güzel bir heyecan. Hala da devam ediyor" dedi.

Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım - 1. Resim

"KUPAYI ALİ KOÇ'UN KALDIRMASI GEREKİYOR"

UEFA Avrupa Ligi ve 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarına değinen Sadettin Saran, "Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı, Fenerbahçe için çok iyi şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız. Yarın iki önemli maçımız var, basket de var. İki maçta da galibiyet alacağız inşallah. Cuma günü saat 18.00'de mazbata töreni olacak. Birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Gecemiz gündüzümüz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çalışmak olacak. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırsak ben değil, Ali Bey orada olursa kupayı onun kaldırması gerek. O yoksa Sertaç Bey'in (Komsuoğlu) kupayı kaldırması gerek" dedi.

Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım - 1. Resim

"YIPRATICI BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

Takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın başkanlık seçiminde oy kullanmasıyla ilgili görüşü sorulan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Bilmiyorum, çok vakıf değilim. Çok bir şey demeyeceğim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum" cevabını verdi.

Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım - 3. Resim

"KİMSEYİ KAYBETME NİYETİM YOK"

Sadettin Saran, "İrfan Can Eğribayat konuşuluyor değil mi? Yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay, önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şey söylemiş. Ben hiçbir oyuncuyu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Sağdan soldan duyuyor maalesef. Çok negatif konuşanlar var. Benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür inşallah. Söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. Hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması: Sonuna kadar arkalarındayım - 4. Resim

 

