Dursun Özbek doğruladı: Sadettin Saran için ilk açıklama

Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı, "Fenerbahçe'de yönetim değişikliği oldu. Sayın Sadettin Saran'ı arayıp tebrik etmişsiniz. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

"ARZUMUZ FENERBAHÇE İLE GERGİNLİĞİN DEVAM ETMEMESİ"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazı. Geçmiş dönemde rakibimiz ile sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi" ifadelerini kullandı.

"YENİ YÖNETİMİ ARAYIP, TEBRİK ETTİM"

Dursdun Özbek, "Sportif faaliyetlerimizin kardeşlik duygusuyla, sporun birleştirici özelliğine hizmet veren şekilde sürmesini istiyorum. Umut ediyorum ki yeni yönetim de bu şekilde düşünüyor. İnşallah öyle olur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp kendilerini tebrik ettim. Bundan sonraki süreçte yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim" şeklinde konuştu.