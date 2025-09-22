Rus mafyası, sahte evrak, bonservis... Sadettin Saran'ı ihraca götüren transfer: Vladimir Beschastnykh

SPOR SERVİSİ - 2003 yılında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile futbol şubesi sorumlusu Sadettin Saran'ı birbirine düşüren transfer: Vladimir Beschastnykh.

Yıldırım, Saran'ı transferde 'yolsuzluk' yapmakla suçlarken, işe Rus mafyasının da karıştığı iddia edildi. Bu sürecin ardından Saran, haysiyet divanına verildi ve kulüpten atıldı.

Olay ise şöyle gelişti...

Sadettin Saran, ara transferin son gününde futbolcunun bonservisini almak için Rusya'ya gitti. Spartak Moskova ile sözleşmesinin 2002 sonunda bittiği ve bonservissiz alınacağı basına yansıdı ancak öyle olmadı. Kulüp, futbolcunun kendileriyle ek bir sözleşme yaptığını ve anlaşmanın 2004 yılına kadar uzatıldığını sarı-lacivertlilere iletti.

4 YIL SONRA GÜNDEME GELDİ

Rus kulübü, 800 bin dolarlık bonservis ücreti istedi ve geri adım atmadı. İstenen bedel Fenerbahçe tarafından ödendi ve futbolcu alındı. Sarı-lacivertlilerde beklenen performansı veremeyen ve sadece bir gol kaydeden futbolcu unutulup gidecekti ancak 4 yıl sonra, bir canlı yayında başkan Aziz Yıldırım'ın sözleriyle bu transfer yeniden gündeme geldi.

Yıldırım, 2007 yılında katıldığı programdaBeschastnykh transferinde ödendiği iddia edilen 800 bin doları Saran'ın aldığını iddia etti ve "Bize gelen kulüp belgesindeki imza ile benim gidip şahsen başkandan aldığım imza tutmadı" dedi. Bu sözler üzerine Saran canlı yayına bağlandı, iki isim adeta birbirine girdi.

"O ŞARTLARDA BANA TEŞEKKÜR EDENLER..."

Aziz Yıldırım'ın 'parayı cebe attı' iması üzerine transfer sürecini kendi açısından anlatan Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncuyu transfer etmek için Rusya'ya gittim. Oyuncu önce 'bonservisi elinde' diye geldi, Rus federasyonuna yazı gönderdim, 'bonservisini gönderin' dedim. 'Bonservisi elinde değildir, bize 800 bin dolar ödeyin' diye cevap geldi. Sözleşmeyi gönderdiler. Kulüp bana '800 bin dolar önemli değil, futbolcuyu al' dedi. Bunun üzerine Rus kulübüne 800 bin dolar gönderildi. Kulüpten daha sonra almak kaydıyla parayı ben kendi cebimden gönderdim. Para elimizde olduğu için onları bankaya çağırdık ve silahlı adamlarla geldiler, sanırım parayı korumak için. O gerginliğe neden oldu. Zor şartlarda bir transferdi. O şartlarda bana teşekkür edenler 4 yıl sonra böyle imalarda bulunuyorlar."

"ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU OLUNCA..."

Bu tartışmanın ardından başka bir röportaj daha veren Saran, "Adaylığım söz konusu olunca bununla ilgili spekülasyonlar oluşmaya başladı. Bir oyun oynanmaya çalışıldı, belki bir ihtimal para başka bir yere gidecekti, bu bizi ilgilendirmez" dedi.

Saran'ın 'başka yer' imasının 'Rus mafyası' olduğu yazıldı, hatta o dönem imzalanan ek sözleşmenin ardında mafya tehdidi olduğu ileri sürüldü.

Sonuç olarak bu transfer, o dönem Saran'ın Fenerbahçe üyeliğine, hatta belki de Fenerbahçe başkanlığına mal oldu.