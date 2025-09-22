Hoş geldiniz partisine suikast | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını değerlendirdi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip ilk yarının sonunda 10 kişi kalırken, sarı-lacivertliler öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Spor yazarları, maçın ardından köşelerinde 90 dakikayı değerlendirdi.

DEVRİM GECESİ

Domenico Tedesco beklenmedik bir on bir sürdü sahaya. Savunmada Brown’u kesen İtalyan, hücumda ise “çılgın” bir planı hayata geçirdi. Her dönemin bankosu Szymanski, en golcü En Nesyri kızağa çekilirken, İrfan-Talisca-Asensio üçlüsünün önünde Kerem’i gördük. Fenerbahçe, hücumda hızlı ve efektif, savunmada sert ve organize görünüyordu. Önce erken bir gol geldi, sonrasında Kasımpaşa on kişi kaldı. Sanki maçın skoru belli olmuştu.

Ama bu skora razı bir oyunla soyunma odasına giren Fenerbahçe, sahaya bambaşka bir kimlikle döndü! Kadıköy’deki koltuk değişimi haberi takımı ister istemez etkilemiş olsa gerek. Ezber bozuldu, Kasımpaşa da bir anlık gafleti değerlendirip skora ortak oldu. Fenerbahçe sonrasında topyekûn saldırdı. Ancak hocanın hamleleri, futbolcuların gayretlerine hakem ket vurunca skor değişmedi. İrfan Can’a yapılan faulde penaltı es geçildi ve Sadettin Saran başkanlığa puan kaybıyla başladı. (Emin Uluç-Türkiye Gazetesi)

10 PAŞA 1 PUAN

Tedesco’nun hücum hattında solda Kerem, sağda İrfan ve ileride Talisca ile çıktığı maç aksiyonlarla başladı. Santradan sonra Ederson’un ikramını Hajradinovic harcadı ama bir dakika sonra Kerem’in ikramını Asensio affetmedi.

İlk yarı biterken hakemin önündeki pozisyonda tekmeyi süzemeyip Cafu’ya sarı kart çıkarması en hafifinden basiretsizlikti, VAR kurtardı, kırmızı kart geldi. İlk yarıda şut atamayan ev sahibi, üstelik de rakibinin aslarını sahaya sürdüğü dakikalarda beraberlik golünü buldu, bu ligin kalburüstü oyuncularından Hajradinovic ile... Doğrusu Kasımpaşa ikinci devrede sayısal eksikliğini hissettirmedi.

Bu skor Steven Sadettin Saran’a dramatik bir karşılama olurken, Şota Arveladze’nin beşinci kez görev aldığı lige yavaş yavaş ısındığını gösterdi. (Sadık Söztutan-Türkiye Gazetesi)

TEDESCO İÇİN CİDDİ BİR EKSİK PUAN!

Kasımpaşa'daki maç, Fenerbahçe açısından amatör görüntüdeydi. Eksik rakibinin oyuna hükmetmesine izin verip eski günlerdeki gibi erken gelen golün üstüne yatmaya çalıştılar. Kasımpaşa'nın doğru oyunu, 30'dan itibaren gol sinyalini veriyordu zaten. Bu puan kaybı Tedesco için ciddi bir eksik puan. (Gürcan Bilgiç - Sabah)

TEDESCO DOKUNUŞLARI YAPAMADI

Bir eksiğiniz yok. Son derece güzel bir tesiste idman yapıyorsunuz. Paralarınızı zamanında alıyorsunuz. Peki topu ne zaman oynayacaksınız? Fenerbahçe taraftarını ne zaman mutlu edeceksiniz. Tamam yönetim hatalıydı gitti, hoca hatalıydı gitti. Şimdi neye sığınacaklar merak ediyorum. Fenerbahçe bu sezon sezonu çok erken bitirebilir. Asensio ve İrfan gibi 2 gol atacak oyuncu var bunları oyundan alıyorsunuz. Dinamo Zagreb maçına giderken Fenerbahçe adına oynanan oyun çok sıkıcı. Hocadan en ufak bir dokunuş da olmadı. (İlker Yağcıoğlu - Takvim)

BÜYÜK SIKINTIYA GİRDİLER

Fenerbahçe her geçen hafta şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşıyor. Üstelik dün geceki tablo korkunç. Neredeyse bir devre bir kişi fazla oynamasına, maçın başında golü de bulmasına rağmen ikinci yarıda çok net ancak amatör takımların yapacağı bir markaj hatasıyla golü yiyip puanı verdiler.

Daha vahim tablo şu; tüm maç boyunca Fenerbahçe'nin 'ah-vah' dedirtecek gol pozisyonu neredeyse yok. Oyunun hemen başında İrfan Can'ın ortası Kerem'in de Asensio'nun önüne bıraktığı top gol oldu, fakat ondan sonra Fenerbahçe hiçbir şey oynamadı. Fenerbahçe yavaş oynuyor, pas üstüne pas yapıyor ama pozisyon üretebiliyorlar mı kesinlikle hayır... Üstelik fevkalade bir hakem, iyi niyetli bir rakibe rağmen iki puan daha kaybedip, büyük sıkıntıya girdiler. (Ahmet Çakar - Sabah)

