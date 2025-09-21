Sözlerini unutan Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Adem ne diyecektik la biz?"

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Sadettin Saran, Chobani Stadı yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında açıklamalarda bulundu. Katılımın yüksek olmasının önemine dikkat çeken Saran, “Bugün Fenerbahçe’nin bayramı, değişimin ilk günü olacak” dedi. Ancak konuşma sırasında sözlerini unutan Saran’ın zor anları kameraya yansıdı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, şunları kaydetti:

"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."