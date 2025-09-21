Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sözlerini unutan Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Adem ne diyecektik la biz?"

Sözlerini unutan Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Adem ne diyecektik la biz?"

Fenerbahçe’de başkanlık seçim süreci renkli anlara sahne oldu. Adaylardan Sadettin Saran, kürsüde yaptığı konuşma sırasında sözlerini unutunca yardımcısından destek istedi. “Adem ne diyecektik la biz?” diyen Saran’a, yardımcısı “Bugün Fenerbahçe’nin bayramı, bana güvenin” diyerek yönlendirmede bulundu.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Sadettin Saran, Chobani Stadı yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında açıklamalarda bulundu. Katılımın yüksek olmasının önemine dikkat çeken Saran, “Bugün Fenerbahçe’nin bayramı, değişimin ilk günü olacak” dedi. Ancak konuşma sırasında sözlerini unutan Saran’ın zor anları kameraya yansıdı.

"İNŞALLAH DEĞİŞİMİN İLK GÜNÜ OLACAK"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, şunları kaydetti:

"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."

SÖZLERİNİ UNUTTU: ADEM NE DİYECEKTİK LA BİZ?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde basın mensuplarının karşısına çıkan Sadettin Saran, konuşma sırasında sözlerini unutunca yardımcısına başvurdu.

Mikrofon başında “Adem ne diyecektik la biz?” diyen Saran, yardımcısının “Bugün Fenerbahçe’nin bayramı, bana güvenin” diyerek hatırlatmada bulunması üzerine Saran, “Ha tamam” diyerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

