Sadettin Saran'ın başkanlığı Avrupa basınında: Vaat etti ve seçimi kazandı

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen tarihi kurulun ardından yeni başkan Sadettin Saran oldu. Saran'ın seçimi kazanması Portekiz basınında haber olurken, adaylık sürecindeki sözleri manşete taşındı.

Fenerbahçe'de 7 yıl süren Ali Koç dönemi sona erdi, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı dün yapılan genel kurulun ardından Sadettin Saran oldu. Saran'ın yeni başkan olması, Portekiz basınında manşetten duyuruldu.

ADAYI PORTEKİZLİ İSİMDİ

Sadettin Saran, adaylık döneminde Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrasında açıklama yapmış ve teknik direktör adayını açıklamıştı. Saran, açıklamasında "Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao’dur" ifadelerini kullanmıştı.

Portekiz basını da Saran'ın başkanlık seçimini kazanmasını Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao üzerinden duyurdu.

"VAAT ETTİ VE KAZANDI"

Bola na Rede'de yer alan haberde, "Sergio Conceiçao’yu vaat etti ve seçimleri kazandı: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı seçildi" başlığı kullanıldı.

Haberin detayında Saran'ın Domenico Tedesco'nun göreve yeni başlaması nedeniyle onun arkasında duracağı ve şu an için Sergio Conceiçao ile ilgili bir tasarrufunun olmadığı belirtildi.

