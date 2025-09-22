Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kaosu! Yönetim Kurulu'ndan izahat istendi

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul ile kulübün başkanı Sadettin Saran oldu. 7 yıl süren Ali Koç dönemi sona ererken, seçimde sarı-lacivertli formayı giyen futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanırken görüntülenmesi gündem oldu.

"OY KULLANMASI TÜZÜĞE AYKIRI" İDDİASI

Mert Hakan'ın kongrede bulunması tartışmalara neden olurken, seçimde oy kullanmasının tüzüğe aykırı olduğu iddia edildi.

TÜZÜKTEKİ İLGİLİ MADDELER

15. maddenin 6. fıkrası:

(6) Fenerbahçe’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/profesyonel olarak yarışma/müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır.

18. maddenin 2. fıkrasının (d) bendi:

(d) Tüzüğün 15. maddesinin altıncı fıkrasında anılan sporcular, Genel Kurul toplantılarına katılamaz.

YÜKSEK DİVAN KURULU HAREKETE GEÇTİ

Kulüpte aktif görevde bulunan birisinin oy kullanması tepkilere neden olurken, Yüksek Divan Kurulu harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanmasıyla ilgili Yönetim Kurulu’ndan savunma istedi.

Sabuncuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: