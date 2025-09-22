Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddeden yıldız, yedek kulübesine mahkum

İspanyol ekibi Real Madrid, 2025-2026 sezonunda altı maç oynadı ve bu maçlarda sadece üç isim tek bir dakika bile forma şansı bulamadı.

Bunlardan ikisi ciddi sakatlıkları bulunan Endrick ve Mendy olurken; diğer isim ise Andriy Lunin.

Marca'da yer alan habere göre; transfer döneminde birçok teklif alan Ukraynalı yıldız, yine de Thibaut Courtois'ın arkasında Real Madrid'de kalmaya karar verdi.

SÜPER LİG DEVLERİ TALİP OLDU

Bu sezon henüz süre alamayan 26 yaşındaki kalecinin; Galatasaray, Fenerbahçe ve Real Oviedo'dan transfer teklifi aldığı iddia edildi. Ancak haberde Andriy Lunin'nin gelen bu teklifleri reddettiği ifade edildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam eden Ukraynalı kaleci, toplam 62 karşılaşmada görev aldı ve kalesinde 70 gol gördü.

ZORYA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Başarılı kaleci 2018 yılında Zorya Luhansk'tan 8.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine transfer olmuştu. Transfermarkt verilerine göre şu anki değeri ise 18 milyon euro.