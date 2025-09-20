Real Madrid doludizgin: Espanyol’a 2 golle geçit yok,
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
La Liga’nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol’u 2-0 mağlup ederek 5’te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Militao ve Mbappe’nin golleriyle kazanan Madrid’de, milli futbolcu Arda Güler 61. dakikada oyuna dahil oldu.
La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol ile karşı karşıya geldi. Madrid, maçın 22. dakikasında Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi ekip, 46. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle de skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla La Liga'da 5'te 5 yapan Real Madrid, yenilgisiz olarak liderliğine devam etti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kaldı.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Türkiye Gazetesi