Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Real Madrid doludizgin: Espanyol’a 2 golle geçit yok,

Real Madrid doludizgin: Espanyol’a 2 golle geçit yok,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Real Madrid doludizgin: Espanyol’a 2 golle geçit yok,
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

La Liga’nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol’u 2-0 mağlup ederek 5’te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Militao ve Mbappe’nin golleriyle kazanan Madrid’de, milli futbolcu Arda Güler 61. dakikada oyuna dahil oldu.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol ile karşı karşıya geldi. Madrid, maçın 22. dakikasında Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi ekip, 46. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle de skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla La Liga'da 5'te 5 yapan Real Madrid, yenilgisiz olarak liderliğine devam etti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kaldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filistinlilere sürgün planı çöktü: Netanyahu ABD’ye başvurdu, Mısır reddettiBaşakşehir'de sanayi sitesinde yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başkentte kritik üç puan: Gençlerbirliği Eyüpspor’u 1-0 yendi - SporBaşkentte kritik üç puan: Gençlerbirliği Eyüpspor’u 1-0 yendiSadettin Saran'dan Ali Koç'a olay sözler: 'Rakip olunca mı hain oldum' - SporSadettin Saran'dan Ali Koç'a olay sözlerAli Koç'tan istifa tezahüratlarına tepki: "Sonucunu göreceğiz” - SporAli Koç'tan istifa tezahüratlarına tepkiMerseyside derbisinde zafer Liverpool'un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti - SporG.Saray'ın rakibi doludizgin: Derbiyi de kazandıHakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi: "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratı - SporStatta Kutlualp tezahüratı: Fenerbahçe seninle gurur duyuyorAnadolu Efes'te transfer: Jordan Loyd imzayı attı - SporAnadolu Efes'te transfer: ABD'li oyuncu imzayı attı
Sonraki Haber Yükleniyor...