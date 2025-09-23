Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı salonda gerçekleşen organizasyonun basın toplantısına; Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Yiğit Arslan katıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın saat 20.30'da oynanacak maç sonunda 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak. Organizasyonun basın toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - 1. Resim

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Sarı-lacivertli takımın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Zor bir maç olacağının farkındayız. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - 2. Resim

"FENERBAHÇE İLE 3'ÜNCÜ FİNALİ OYNUYORUZ"

Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Bu sene Fenerbahçe ile 3'üncü defa final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi, Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - 3. Resim

"RAKİBİMİZİ TANIYORUZ"

Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, "İki takım için de bu maçı oynamak şans. Rakibimizi de geçtiğimiz seneden biliyoruz. İki takım da kupayı almak istiyor. Hem rakibimiz Beşiktaş’a hem de ligdeki tüm takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - 4. Resim

"TÜM TARAFTARLARIMIZI MAÇA BEKLİYORUZ"

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan, "Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. İnşallah bu sene kupa almak istiyoruz. Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

