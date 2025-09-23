Potada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi: 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın saat 20.30'da oynanacak maç sonunda 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak. Organizasyonun basın toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Sarı-lacivertli takımın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Zor bir maç olacağının farkındayız. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"FENERBAHÇE İLE 3'ÜNCÜ FİNALİ OYNUYORUZ"

Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Bu sene Fenerbahçe ile 3'üncü defa final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi, Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZİ TANIYORUZ"

Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, "İki takım için de bu maçı oynamak şans. Rakibimizi de geçtiğimiz seneden biliyoruz. İki takım da kupayı almak istiyor. Hem rakibimiz Beşiktaş’a hem de ligdeki tüm takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"TÜM TARAFTARLARIMIZI MAÇA BEKLİYORUZ"

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan, "Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. İnşallah bu sene kupa almak istiyoruz. Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" sözlerini sarf etti.