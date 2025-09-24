Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sofyan Amrabat transferi için kampanya: Bonservisinin bir bölümünü biz ödeyelim!

Sofyan Amrabat transferi için kampanya: Bonservisinin bir bölümünü biz ödeyelim!

Real Betis taraftarları, Sofyan Amrabat'ın bonservisinin alınması için harekete geçti. Faslı orta saha oyuncusu, 2 Eylül'de Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Amrabat için 12 milyon euro bonservis ödenmişti.

Fenerbahçe'nin 3 hafta önce Real Betis'e sezon sonuna kadar kiralık gönderdiği Sofyan Amrabat ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

İspanyol basınından Gol Digital'de yer alan habere göre, Real Betis taraftarları, 29 yaşındaki Faslı oyuncunun kalıcı olarak takıma katılması için harekete geçti.

KAMPANYA HAZIRLIĞI

Taraftarlar, tecrübeli oyuncunun bonservisinin alınması konusunda yönetime baskı kuruyor. Hatta transferin gerçekleşmesi için bonservis ücretinin bir kısmının ödenmesine destek olmak amacıyla bir kampanya başlatmayı planlıyorlar.

Fenerbahçe'de bu sezon 6 maça çıktıktan sonra Real Betis'e kiralanan Amrabat, yeni takımında 2 karşılaşmada görev yaparken, gol ve asist katkısı yapamadı.

