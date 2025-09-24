Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ali Koç seçimi kaybetti! Fenerbahçeli taraftar sevincinden lokma dağıttı

Ali Koç seçimi kaybetti! Fenerbahçeli taraftar sevincinden lokma dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur isimli vatandaş, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına veda etmesi nedeniyle lokma dağıttı.

Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur isimli vatandaş, Ali Koç'un Sadettin Saran'a karşı Fenerbahçe başkanlık seçimini kaybettiğini duyunca büyük sevinç yaşadı.

Ali Koç seçimi kaybetti! Fenerbahçeli taraftar sevincinden lokma dağıttı - 1. Resim

Yaşadığı mutluluğu paylaşmak için vatandaşlara lokma dağıtan Toktamur, "Ali Koç gitti, ben de hayır olsun diye lokma dağıttım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten pazartesi günü yapılan açıklamaya göre kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı. Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trevor Clevenot kimdir, hangi takımda oynuyor?Van’da acı kayıp: Öğretmen Onur Tezel kazada can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da Arap erkekleri hedef alan sahte evlilik tuzağı! Türkiye Today ortaya çıkardı - YaşamSahte evlilik tuzağıyla onlarca kişiyi dolandırdı!Düğünde ‘Köyden İndim Şehire’ sürprizi! Altın beklediler, çuval çuval bozuk para çıktı - YaşamAltın beklediler, çuval çuval bozuk para çıktıTürkiye'nin 4'üncü büyüğüydü! Eğirdir Gölü kuraklık nedeniyle ikiye bölündü - YaşamTürkiye'nin 4. büyüğü susuzluktan ikiye bölündüŞehit polis Şeyda Yılmaz'ın ismi memleketi Sivas'ta parkta yaşatılacak - YaşamŞehidin ismi parkta yaşatılacak!Aynaya bir daha bakın! Yüz şekliniz kişiliğinizin şifresini taşıyor - YaşamYüz şekliniz kişiliğinizin şifresini taşıyorHastalığına iyi gelen aronyayı yetiştirdi, kilosunu 300 liradan satacak - YaşamHastalığına iyi gelen meyveyi 300 liradan satacak
Sonraki Haber Yükleniyor...