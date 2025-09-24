Ali Koç seçimi kaybetti! Fenerbahçeli taraftar sevincinden lokma dağıttı

Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur isimli vatandaş, Ali Koç'un Sadettin Saran'a karşı Fenerbahçe başkanlık seçimini kaybettiğini duyunca büyük sevinç yaşadı.

Yaşadığı mutluluğu paylaşmak için vatandaşlara lokma dağıtan Toktamur, "Ali Koç gitti, ben de hayır olsun diye lokma dağıttım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten pazartesi günü yapılan açıklamaya göre kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı. Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.