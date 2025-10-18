Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kartal’dan çifte bomba! Davitashvili tamam sırada Raskin var

Davitashvili ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Nicolas Raskin transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Rangers ile ön protokol yapılması için görüşmelerde sona gelindi

MURADTAMER - Beşiktaş ara transfer döneminde orta saha ve forvet hattını oldukça güçlendirecek. Siyah beyazlılar, St. Etienne forması giyen Gürcü sol kanat Zuriko Davitashvili ile bütün şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra, gözünü bu defa Rangers forması giyen ön libero Nicolas Raskin’e çevirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu için yönetime olumlu rapor sundu. Bunun üzerine harekete geçen yönetim önemli yol katetti. Raskin’in; Beşiktaş’ın sunduğu proje, Avrupa hedefi ve Sergen Yalçın yönetiminde yeniden yükselme planından oldukça etkilendiği öğrenildi. Genç orta saha, İstanbul’da forma giymeye ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

DİNAMİK ORTA SAHA

Rangers ile yapılan bonservis pazarlıklarında da artık sona gelindiği, transferin kısa süre içinde ön protokolle resmiyet kazanabileceği konuşuluyor. Yönetim, Raskin transferiyle orta sahada teknik kapasiteyi ve mücadele gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

Gelen bilgilere göre Sergen Yalçın, Davitashvili ve Raskin’in enerjisiyle Beşiktaş’ın topa hükmeden, pres gücü yüksek ve temposu artan bir takım hâline geleceğine inanıyor. Ayrıca iki oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte siyah beyazlıların hücum geçişlerinde çok daha etkili bir yapıya kavuşacağı ve ikinci yarıda şampiyonluk yarışına yeniden güçlü bir dönüş yapacağı ifade ediliyor.

