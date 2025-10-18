Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de kritik divan bugün!

Fenerbahçe'de kritik divan bugün!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sadettin Saran’ın başkan olarak ilk kez katılacağı Divan Kurulu toplantısında eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım yer alacak. Ana gündem reddedilen maddeler!

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de başkanlık seçiminden sonra ilk Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Faruk Ilgaz’da gerçekleştirilecek toplantıya Sadettin Saran ilk kez başkan sıfatıyla katılırken, selefleri Ali Koç ile Aziz Yıldırım da etkinlikte yer alacak.

Toplantıda nisan ve temmuz aylarındaki YDK’larda açıklanmayan denetleme kurulu raporlarının açıklanması beklenirken, Sadettin Saran da divan üyelerine seslenecek. Yeni yönetim kurulu, kulübün mali durumuyla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

En önemlisi ise gelecek hafta yapılacak olağanüstü mali genel kurul için üyelerden destek istenecek.

TANSİYON YÜKSELEBİLİR

Ali Koç’un başkanlık koltuğunu Sadettin Saran’a kaptırdığı olağanüstü seçimde üyeler tarafından reddedilen 11, 12 ve 13. maddelerle ilgili yapılacak ön sunum, aynı zamanda mali genel kuruldaki oylama öncesi bir prova olacak.

Kulübün mali yapısı açısından kritik bir öneme sahip bu maddeler hakkında Ali Koç’un da halefi Saran’a destek veren bir konuşma yapması bekleniyor.

Maddelerin reddinde etkili olduğu bilinen Aziz Yıldırım nasıl bir duruş sergileyeceği ise merak konusu. Divan’da tansiyonun yüksek olması beklenirken, Saran yönetimi istediğini alamazsa mali genel kurulda sıkıntı artabilir.

 

