Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme işlemlerinde sona geliniyor

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona geliniyor. Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğini yitireceği belirtilirken, vatandaşlar ehliyet yenileme başvurularının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuyla ilgili açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Peki, ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi ne zaman?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğu ve bu tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağı bilgisi yer aldı.

Ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini ve halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücüler, NVİ’nin resmi internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir.

Randevu tarihinde istenilen belgelerle birlikte bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.

Başvuru işlemleri tamamlandığında vatandaşlara geçici sürücü belgesi veriliyor. Yeni tip ehliyetler ise PTT kargo aracılığıyla sürücülerin adresine teslim ediliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

İndirimli tarifeyle ehliyet yenilemek için son gün 31 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Verilen süre dolduğunda eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler 15 TL yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek.

Ayrıca, eski tip ehliyetler de geçersiz sayılacak.