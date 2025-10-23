İstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga! Araçlardan inen iki grup birbirine girdi 

İstanbul'da trafikte yaşanan tartışmanın ardından ellerinde elektrikli testere ve sopa olan iki grubun kavgası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde iki aracın sürücüsü arasında trafikte henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışmanın ardından araçlardan inen iki grup arasında kavga çıktı.

ELEKTRİKLİ TESTERE VE SOPALAR KULLANILDI

Kavga sırasında taraflardan biri, eline aldığı elektrikli testereyle karşısındaki kişiye saldırmak istedi. Diğer kişi ise saldırganın elinden testereyi alarak, bu kişiyi sopayla darbetti.

Otoyolda trafiğin akışını tehlikeye düşüren kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde bir kişinin diğer kişinin elindeki elektrikli testereyi alması ve ardından onu sopayla darbetmesi yer aldı.

Gruptaki bazı kişilerin de ellerinde elektrikli testere ve sopa olduğu görüntülerde yer alıyor.