İstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga! Araçlardan inen iki grup birbirine girdi 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da trafikte yaşanan, elektrikli testere ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Araçlardan inen iki grubun birbirine girmesi sonucu medyana gelen kavgada bir kişi sopa ile darbedildi.

İstanbul'da trafikte yaşanan tartışmanın ardından ellerinde elektrikli testere ve sopa olan iki grubun kavgası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde iki aracın sürücüsü arasında trafikte henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışmanın ardından araçlardan inen iki grup arasında kavga çıktı.

İstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga! Araçlardan inen iki grup birbirine girdi  - 1. Resim

ELEKTRİKLİ TESTERE VE SOPALAR KULLANILDI 

Kavga sırasında taraflardan biri, eline aldığı elektrikli testereyle karşısındaki kişiye saldırmak istedi. Diğer kişi ise saldırganın elinden testereyi alarak, bu kişiyi sopayla darbetti.

İstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga! Araçlardan inen iki grup birbirine girdi  - 2. Resim

Otoyolda trafiğin akışını tehlikeye düşüren kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde bir kişinin diğer kişinin elindeki elektrikli testereyi alması ve ardından onu sopayla darbetmesi yer aldı.

İstanbul'da elektrikli testereli ve sopalı kavga! Araçlardan inen iki grup birbirine girdi  - 3. Resim

Gruptaki bazı kişilerin de ellerinde elektrikli testere ve sopa olduğu görüntülerde yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 9 yıl sonra bir ilk: Mehmet Topal detayı
