Haberler > Dünya > Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesinin tarihi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki Perşembe günü Güney Kore'de düzenlenecek APEC zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı.

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesinin tarihi belli oldu - 1. Resim

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.

