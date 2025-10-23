Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli Bakan Ben-Gvir insanlık sınırlarını bir kez daha aştı! Filistinli esirleri gösterip vahşetleriyle övündü

İsrailli Bakan Ben-Gvir insanlık sınırlarını bir kez daha aştı! Filistinli esirleri gösterip vahşetleriyle övündü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli Bakan Ben-Gvir insanlık sınırlarını bir kez daha aştı! Filistinli esirleri gösterip vahşetleriyle övündü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail’in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Filistinli esirleri gösterip "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok" diyerek övündü ve işkenceyi normalleştirdi. Ben-Gvir ardından söylediği "Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" sözleriyle ise tepki topladı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmü her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, hapishanelerde en temel haklarından mahrum bıraktıkları Filistinli esirleri gösterip övünerek, insanlık dışı uygulamaları adeta bir gurur vesilesi haline getirdi.

Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

İçinde 3 Filistinli esirin yerde dizleri üzerinde bekletildikleri küçük hücrenin önünde duran Ben-Gvir, "Filistinli esirler hak ettikleri şekilde yerlerde oturtuluyor" dedi.

İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜLER!

Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" diye konuştu.

SALDIRI VE TEHDİTLERİ İLK DEĞİL

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti. "O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler" ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rachid Ghezzal için soruşturma başlatıldı: Başı dertte
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Venezeula'dan ABD'ye kaşı askeri adım: Binlerce hava savunma sistemi ülkeye konuşlandırılacak - DünyaVenezeula'dan ABD'ye kaşı askeri adım: Binlerce hava savunma sistemi ülkeye konuşlandırılacak491 yıl sonra bir ilk! Kral Charles ile Papa Leo beraber dua etti - DünyaPapa ile İngiltere Kralı görüştüMedvedev Trump’a ateş püskürdü! "Artık Rusya ile tam bir savaş içinde" - DünyaMedvedev Trump’a ateş püskürdü!Bir sinek ısırığı hayatına mâl oldu! Genç çiftçinin acı ölümü - DünyaBir sinek ısırığı hayatına mâl oldu!ABD Başkanı Trump: İsrail'in Batı Şeria ilhakı olmayacak - Dünya"İsrail'in Batı Şeria ilhakı olmayacak"Rus ordusu Ukrayna'da gazetecileri hedef aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - DünyaRus ordusu Ukrayna'da gazetecileri hedef aldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...