İsrailli Bakan Ben-Gvir insanlık sınırlarını bir kez daha aştı! Filistinli esirleri gösterip vahşetleriyle övündü

İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmü her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, hapishanelerde en temel haklarından mahrum bıraktıkları Filistinli esirleri gösterip övünerek, insanlık dışı uygulamaları adeta bir gurur vesilesi haline getirdi.

Ben-Gvir, İsrail'in güneyinde yer alan Ketziot Hapishanesi'nde Filistinli esirlerin tutulduğu küçük hücrenin önünde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

İçinde 3 Filistinli esirin yerde dizleri üzerinde bekletildikleri küçük hücrenin önünde duran Ben-Gvir, "Filistinli esirler hak ettikleri şekilde yerlerde oturtuluyor" dedi.

İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜLER!

Alaycı bir tavırla Filistinli esirler aleyhinde konuşan Ben-Gvir, "Neredeyse her şeyden yoksun bırakıldılar; reçel, çikolata, televizyon ya da radyo yok. Onlardan her şeyi aldık; tek şey kaldı o da idam yasası" diye konuştu.

SALDIRI VE TEHDİTLERİ İLK DEĞİL

Filistin halkına ve kutsallarına yönelik saldırılarıyla sürekli gündeme gelen İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, birkaç gün önce de İsrail'deki bir hapishaneye ziyareti esnasında Gazze'deki yıkımı gösteren posterin önünde yaptığı konuşmayı Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, söz konusu paylaşımdan bir gün sonra 21 Ekim'de de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere işaret ederek, "teröristler için idam cezası" yasasının en kısa sürede çıkarılmasını umduklarını ifade etmişti. "O zamana kadar, hak ettikleri şartlar altında cezaevinde kalmaya devam edecekler" ifadesini kullanan Ben-Gvir, gözaltı koşullarını yasal olarak mümkün olan en asgari düzeyde tutacağını ve bu koşulları daha da sıkılaştırarak caydırıcılığı güçlendirmeye devam edeceğini savunmuştu.

Ben-Gvir, bunlardan önceki açıklamalarında ise "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde oylama için Meclis Genel Kuruluna getirilmezse, iktidara destek vermeyeceği tehdidinde bulunmuştu.