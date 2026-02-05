Delphi Ekonomi Forumu’nda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ABD'nin Türkiye ve İsrail arasında tercih yapmasını istedi. "Amerikalılardan geleceğin resmini yapmalarını isteyelim; kendi çıkarlarına göre 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir Doğu Akdeniz ve Orta Doğu isterler. Sonra Ankara'ya gidip aynı soruyu, 10-20 yıl sonra nasıl bir bölge görmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsunlar. Bu resimler ne kadar benzer olabilir? Bence benzer değil tamamen farklı olurlar. O halde ABD'ye cevabım şudur: Ne istiyorsunuz? İsrail bakışı mı Türk bakışı mı çıkarlarınıza uygun? Kendi çıkarlarınıza uygun davranın." şeklinde konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Delphi Ekonomi Forumu’nda "Ankara’nın son yıllarda bölgede çok güçlü bir performans sergilediğini" itiraf etti.

"TÜRKİYE LİBYA’DA, AFRİKA’DA, KAFKASYA’DA VAR"

Panelde Türkiye’nin Suriye, Lübnan, Gazze ve Afrika Boynuzu’ndaki etkinliği gündeme geldi.

Dendias, bu tabloya Libya’yı da ekledi. Türkiye’nin Libya’nın batısında askeri varlık gösterdiğini, ülkenin doğusundaki yönetimle de yeni bir anlayış geliştirdiğini söyledi.

Sahra Altı Afrika başta olmak üzere kıtada güçlü bir Türk varlığı bulunduğunu ifade eden Dendias, Dışişleri Bakanlığı döneminde yaptığı ziyaretlerde hemen her ülkede Türkiye’nin etkisini gördüğünü aktardı. Bu temaslar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da iki kez karşılaştığını söyledi.

Güney Kafkasya başlığında da Türkiye’nin başarılı bir aktör olduğunu kabul eden Dendias, Ankara’nın bölgesel dengelerde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

ABD’YE SESLENDİ "TERCİHİNİ YAP"

Dendias’ın en dikkat çeken sözleri ABD’ye yönelik çağrısı oldu. Washington’dan Türkiye ile İsrail arasında net bir tercih yapmasını isteyen Yunan Bakan, "ABD, 10-20 yıl sonra nasıl bir Doğu Akdeniz ve Orta Doğu görmek istediğine karar vermeli" dedi.

Bu sorunun Ankara’ya da sorulması gerektiğini savunan Dendias, ortaya çıkacak iki tablonun birbirinden tamamen farklı olacağını ileri sürdü.

ABD’ye seslenen Dendias, "Ne istiyorsunuz? İsrail bakışı mı, Türk bakışı mı? Hangisi çıkarlarınıza uygunsa ona göre davranın" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-TRUMP DETAYI

Dendias, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye de değindi. Trump’ın Erdoğan’ı “Batı’nın değerleri ve çıkarları” doğrultusunda yönlendirmesi gerektiğini savundu.

"MAVİ VATAN'I" HEDEF ALINDI

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini de sürdüren Dendias, konuşmasında "Mavi Vatan" yaklaşımından vazgeçilmesi gerektiğinden bahsetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası