Gün içinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi çevresinde art arda kaydedilen küçük çaplı sarsıntılar dikkat çekerken, Marmara Denizi’nde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 2.0 büyüklüğündeki deprem de “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte 5 Şubat son depremler listesi...
5 Şubat 2026 tarihinde saat 16.12’de Marmara Denizi’nde Silivri’ye yasklaşık 22.5 kilometre mesafede 2.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 12.34 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı İstanbul’un batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
Günün en yoğun deprem hareketliliği ise yine Balıkesir’de yaşandı. Sındırgı ilçesi ve çevresinde sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi. Bölgede en dikkat çeken deprem ise saat 14.29’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Dpremin ardından aynı bölgede 1.2 ile 1.8 arasında değişen büyüklüklerde birçok artçı deprem kaydedildi.
5 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS)
Enlem
Boylam
Derinlik
Tip
Büyüklük
Yer
EventID
05-02-2026 13:12:57
40.8592
28.3128
12.34
ML
2.0
Marmara Denizi - [22.54 km] Silivri (İstanbul)
705894
05-02-2026 12:36:11
37.7225
36.5372
7.09
ML
2.0
Andırın (Kahramanmaraş)
705898
05-02-2026 12:13:32
38.8572
26.8758
7.99
ML
2.5
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [09.60 km] Dikili (İzmir)
705897
05-02-2026 12:04:43
37.8344
36.7314
6.99
ML
1.3
Onikişubat (Kahramanmaraş)
705895
05-02-2026 12:01:48
39.1864
28.2908
10.54
ML
1.8
Sındırgı (Balıkesir)
705896
05-02-2026 11:57:41
39.1589
28.2669
4.81
ML
1.6
Sındırgı (Balıkesir)
705893
05-02-2026 11:29:15
39.1344
28.2853
9.26
ML
3.5
Sındırgı (Balıkesir)
705891
05-02-2026 10:36:03
39.2256
28.1617
10.09
ML
1.2
Sındırgı (Balıkesir)
705892
05-02-2026 10:03:29
38.3094
38.1692
6.9
ML
1.3
Yeşilyurt (Malatya)
705889
05-02-2026 10:02:57
39.4578
28.2464
6.99
ML
1.3
Bigadiç (Balıkesir)
705890
05-02-2026 09:48:12
39.1614
28.2972
10.14
ML
1.4
Sındırgı (Balıkesir)
705888
05-02-2026 09:37:53
38.1936
38.4583
8.6
ML
2.4
Battalgazi (Malatya)
705887
05-02-2026 09:19:15
39.2197
28.0786
5.67
ML
1.6
Sındırgı (Balıkesir)
705886
05-02-2026 09:12:57
40.1214
41.1389
7
ML
1.0
Aziziye (Erzurum)
705882
05-02-2026 08:53:20
39.1856
28.3086
6.99
ML
1.2
Sındırgı (Balıkesir)
05-02-2026 08:49:16
39.1603
28.2119
7
ML
1.1
Sındırgı (Balıkesir)
705885
05-02-2026 08:40:19
36.9583
36.3836
8.03
ML
2.1
Merkez (Osmaniye)
705883
05-02-2026 08:18:17
37.9978
35.545
7.63
ML
1.0
Yahyalı (Kayseri)
705881
05-02-2026 08:05:20
39.1839
28.2169
10.3
ML
1.2
Sındırgı (Balıkesir)
705880
05-02-2026 07:38:51
38.0058
35.5211
11.92
ML
2.0
Yahyalı (Kayseri)
705878
05-02-2026 07:32:07
39.9256
30.2342
7
ML
1.2
Söğüt (Bilecik)
705877
05-02-2026 07:29:58
39.2564
28.9258
7.03
ML
1.4
Simav (Kütahya)
705879
05-02-2026 06:34:04
39.1789
28.3008
7.42
ML
0.9
Sındırgı (Balıkesir)
705876
05-02-2026 06:19:41
37.9919
35.5186
8.44
ML
1.4
Yahyalı (Kayseri)
705875
05-02-2026 06:10:48
39.1511
28.285
7.03
ML
0.8
Sındırgı (Balıkesir)
705873
05-02-2026 06:02:09
39.7461
41.0567
7
ML
1.4
Palandöken (Erzurum)
705874
05-02-2026 05:54:14
37.9975
35.5414
7.14
ML
2.3
Yahyalı (Kayseri)
705871
05-02-2026 05:46:53
36.6067
28.9736
9.93
ML
1.2
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.55 km] Fethiye (Muğla)
705872
05-02-2026 05:24:58
38.0353
37.5033
7.07
ML
2.2
Elbistan (Kahramanmaraş)
705869
05-02-2026 05:20:12
39.1556
28.2894
6.73
ML
0.9
Sındırgı (Balıkesir)
05-02-2026 05:13:45
38.5186
38.0267
6.92
ML
1.2
Akçadağ (Malatya)
705868
05-02-2026 04:56:30
39.2142
28.0706
7.21
ML
1.6
Sındırgı (Balıkesir)
705866
05-02-2026 04:52:30
39.1706
28.3078
7.02
ML
1.3
Sındırgı (Balıkesir)
705865
05-02-2026 04:37:56
39.1767
28.3036
8.28
ML
1.7
Sındırgı (Balıkesir)
705864
05-02-2026 04:32:22
38.1553
37.9136
7.06
ML
1.2
Doğanşehir (Malatya)
705867
05-02-2026 03:48:31
38.1672
37.8975
17.13
ML
1.3
Doğanşehir (Malatya)
705861
05-02-2026 03:47:45
36.4567
30.9789
24.79
ML
1.6
Akdeniz - Antalya Körfezi - [39.00 km] Kemer (Antalya)