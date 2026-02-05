Gün içinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesi çevresinde art arda kaydedilen küçük çaplı sarsıntılar dikkat çekerken, Marmara Denizi’nde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 2.0 büyüklüğündeki deprem de “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte 5 Şubat son depremler listesi...

5 Şubat 2026 tarihinde saat 16.12’de Marmara Denizi’nde Silivri’ye yasklaşık 22.5 kilometre mesafede 2.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 12.34 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı İstanbul’un batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Az önce deprem mi oldu? 5 Şubat son depremler listesi

Günün en yoğun deprem hareketliliği ise yine Balıkesir’de yaşandı. Sındırgı ilçesi ve çevresinde sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı kaydedildi. Bölgede en dikkat çeken deprem ise saat 14.29’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Dpremin ardından aynı bölgede 1.2 ile 1.8 arasında değişen büyüklüklerde birçok artçı deprem kaydedildi.

5 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID

05-02-2026 13:12:57 40.8592 28.3128 12.34 ML 2.0 Marmara Denizi - [22.54 km] Silivri (İstanbul) 705894 05-02-2026 12:36:11 37.7225 36.5372 7.09 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) 705898 05-02-2026 12:13:32 38.8572 26.8758 7.99 ML 2.5 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [09.60 km] Dikili (İzmir) 705897 05-02-2026 12:04:43 37.8344 36.7314 6.99 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 705895 05-02-2026 12:01:48 39.1864 28.2908 10.54 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 705896 05-02-2026 11:57:41 39.1589 28.2669 4.81 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 705893 05-02-2026 11:29:15 39.1344 28.2853 9.26 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir) 705891 05-02-2026 10:36:03 39.2256 28.1617 10.09 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 705892 05-02-2026 10:03:29 38.3094 38.1692 6.9 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 705889 05-02-2026 10:02:57 39.4578 28.2464 6.99 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) 705890 05-02-2026 09:48:12 39.1614 28.2972 10.14 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 705888 05-02-2026 09:37:53 38.1936 38.4583 8.6 ML 2.4 Battalgazi (Malatya) 705887 05-02-2026 09:19:15 39.2197 28.0786 5.67 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 705886 05-02-2026 09:12:57 40.1214 41.1389 7 ML 1.0 Aziziye (Erzurum) 705882 05-02-2026 08:53:20 39.1856 28.3086 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

05-02-2026 08:49:16 39.1603 28.2119 7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 705885 05-02-2026 08:40:19 36.9583 36.3836 8.03 ML 2.1 Merkez (Osmaniye) 705883 05-02-2026 08:18:17 37.9978 35.545 7.63 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri) 705881 05-02-2026 08:05:20 39.1839 28.2169 10.3 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 705880 05-02-2026 07:38:51 38.0058 35.5211 11.92 ML 2.0 Yahyalı (Kayseri) 705878 05-02-2026 07:32:07 39.9256 30.2342 7 ML 1.2 Söğüt (Bilecik) 705877 05-02-2026 07:29:58 39.2564 28.9258 7.03 ML 1.4 Simav (Kütahya) 705879 05-02-2026 06:34:04 39.1789 28.3008 7.42 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 705876 05-02-2026 06:19:41 37.9919 35.5186 8.44 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri) 705875 05-02-2026 06:10:48 39.1511 28.285 7.03 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 705873 05-02-2026 06:02:09 39.7461 41.0567 7 ML 1.4 Palandöken (Erzurum) 705874 05-02-2026 05:54:14 37.9975 35.5414 7.14 ML 2.3 Yahyalı (Kayseri) 705871 05-02-2026 05:46:53 36.6067 28.9736 9.93 ML 1.2 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [10.55 km] Fethiye (Muğla) 705872 05-02-2026 05:24:58 38.0353 37.5033 7.07 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 705869 05-02-2026 05:20:12 39.1556 28.2894 6.73 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

05-02-2026 05:13:45 38.5186 38.0267 6.92 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 705868 05-02-2026 04:56:30 39.2142 28.0706 7.21 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 705866 05-02-2026 04:52:30 39.1706 28.3078 7.02 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 705865 05-02-2026 04:37:56 39.1767 28.3036 8.28 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 705864 05-02-2026 04:32:22 38.1553 37.9136 7.06 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 705867 05-02-2026 03:48:31 38.1672 37.8975 17.13 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 705861 05-02-2026 03:47:45 36.4567 30.9789 24.79 ML 1.6 Akdeniz - Antalya Körfezi - [39.00 km] Kemer (Antalya) 705860 05-02-2026 03:39:55 39.8258 43.375 17.72 ML 1.0 Merkez (Ağrı) 705862 05-02-2026 03:19:50 38.2211 37.85 7 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 705863 05-02-2026 03:15:53 38.1581 37.9072 13.24 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya) 705853 05-02-2026 03:09:31 38.1672 37.9094 14.01 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya) 705852 05-02-2026 03:06:23 38.1617 37.9186 15.69 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 705851 05-02-2026 03:05:45 39.1397 28.3056 7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 705859 05-02-2026 03:03:11 39.2181 28.2606 14.53 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 705858 05-02-2026 02:52:48 39.1922 28.2336 9.7 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

