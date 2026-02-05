Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Aradan geçen zamana rağmen depremle dair detaylar, saati ve etkilenen iller kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 6 Şubat depremi kaç saniye sürdü, saat kaçta oldu?

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük afetlerden biri olarak kayıtlara geçti. İki büyük sarsıntı, geniş bir coğrafyada ağır yıkıma yol açarken, depremle ilgili detaylar her yıl dönümünde yeniden gündeme geliyor.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk deprem, büyüklüğü Mw 7.7 olarak ölçüldü ve yaklaşık 65 saniye sürdü. Uzmanlara göre bu süre, depremin yıkıcı etkisini artıran en önemli faktörlerden biri oldu.

Aynı gün öğle saatlerinde meydana gelen Mw 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yaklaşık 45 saniye boyunca hissedildi. İlk depremle hasar alan yapıların büyük bölümü, ikinci sarsıntı sırasında tamamen çöktü. Bu durum, can kaybının ve yıkımın artmasında belirleyici rol oynadı.

6 Şubat depremi kaç saniye sürdü, saat kaçta oldu? Depremden etkilenen 11 il

6 ŞUBAT DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

AFAD verilerine göre, ilk deprem, Türkiye saati ile 04.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde oluşması, yüzeydeki sarsıntının daha şiddetli hissedilmesine yol açtı. Sabahın erken saatlerinde yaşanan deprem, milyonlarca insanı uykuda yakaladı. İkinci büyük deprem ise aynı gün 13.24’te, Elbistan merkezli olarak kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu sarsıntı, ilk depremden etkilenen bölgelerde yıkımı daha da ağırlaştırdı.

6 ŞUBAT DEPREMİ 11 İL HANGİLERİ?

6 Şubat depremleri, toplam 11 ilde ağır hasara yol açtı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır ciddi şekilde etkilendi.

Afetten etkilenen diğer iller ise Osmaniye, Adana, Kilis ve Elazığ oldu. Yaklaşık 120 bin kilometrekarelik bir alanda hissedilen sarsıntılar, 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilenmesine neden oldu. Bu yönüyle 6 Şubat depremleri, Türkiye tarihinin en geniş alanı etkileyen doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

