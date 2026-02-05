Fenerbahçe grubun 3. haftasında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK’yi sahasında ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Fenerbahçe Erzurumspor maçı öncesi ise kadroda 4 eksik dikkat çekiyor. Futbolseverler karşılaşmaya saatler kala ''Fenerbahçe Erzurumspor canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda?'' sorularına cevap arıyor. İşte Fenerbahçe Erzurumspor canlı yayın bilgileri ve eksikler...

Fenerbahçe Erzurumspor maçı için geri sayım başladı! Bu akşamki karşılaşmada düdük Ömer Faruk Turtay’da olacak. Turtay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe üstlenecek. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda?

Fenerbahçe Erzurumspor canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 4 eksikle sahaya çıkacak!

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor FK karşılaşması ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç şifresiz şekilde izleyenlerle buluşacak.

Fenerbahçe Erzurumspor canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 4 eksikle sahaya çıkacak!

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye Kupası Fenerbahçe Erzurumspor maçı 5 Şubat Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak.



Fenerbahçe Erzurumspor canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 4 eksikle sahaya çıkacak!

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe Erzurumspor FK maçına 4 eksikle çıkacak. Sakatlıkları devam eden Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca PFDK’ye tedbirli olarak sevk edilen takım kaptanı Milan Skriniar da maç kadrosunda yer almayacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası