Erken seçim olacak mı olmayacak mı tartışmaları devam ederken, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel ve yerel seçimlerin yapılabileceği tarihlere ilişkin konuşan Elitaş, "Seçimlerin öne alınması ile ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak kasım ayı olabileceğini söylüyorum. 2027 yılı Kasım ayı içerisinde. 25 seçimi yaşamış birisi olarak söylüyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programında gündeme dair konuştu.

Milletin oylarıyla tescil edilmiş bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir heyet vardı. Bu heyet 12-13 toplantı yaptı. Herhalde 10 Şubat tarihinde bir toplantı gerçekleştireceğiz. Şu anda 50 artı 1 ile ilgili herhangi bir görüşme, tartışma söz konusu değil. Şu anda madde yazımına geçilmedi. Türkiye anayasa tecrübesi olan ilk ülkelerden biri. Biz de bunu en iyi şekilde ülkemiz insanına faydalı olacak ve uzun yıllar anayasayı tartışmaz hale getirmek kanaatinde oluruz diye düşünüyorum. Dünyadaki en uzun anayasalar içerisinde bizim anayasamız. Kanun metni gibi anayasa metni olmamalı. Bazı maddeler yönetmelik metni gibi. Sık sık değiştirilme ihtiyacı hasıl oluyor. Daha az maddeleri olan ve öz satırlı bir anayasa olmalı. Benim şahsi fikrim bu" dedi.

Umut hakkı konusuna değinen Elitaş şöyle konuştu:

ÖCALAN'A UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

"Parlamento bunu değerlendirir ve kamuoyuyla sonuç ortaya çıkar. Anayasa değişikliği için 360 milletvekilinin aynı yönde oy vermesi referandumla ortaya çıkıyor, 400 milletvekilinin aynı yönde oy vermesi referandumsuz ortaya çıkıyor. Bu rapor da parlamentoya sunulacak. Parlamentodaki milletvekillerinin her birinin özgür iradesi var, seçim bölgeleri var. Ona göre değerlendirmeler yapıyorlar. Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak erken olur"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DEDİĞİNE BAKMAYIN"

Özgür Özel'in erken seçim istemesi hakkında konuşan Elitaş, "Özgür Özel'in de erken seçim kanaatinde olduğu ile ilgili kanaatte değilim. Özel'in haftalık olağan bilgi verme toplantılarından uzaklaşması gerekir. Özgür Özel'in dediğine bakmayın, eş başkanın ötesindeki kişinin söylediklerine bakın. 2024 seçimlerinden sonra Özel erken seçim yok diye ısrar etmesine rağmen liderleri engel oldu bu işe. Haziran 2024 tarihindeki yaptığımız ikinci görüşmede de aynı şeyi beyan etmesine rağmen 1 gün sonra genel başkanın yardımcıları bir açıklama yaptı 'Erken seçim istiyoruz' diye. 1 hafta sonra da Özel açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani Özel'in sözünü yedirtiyorlar. Onun için şu anda grup başkanı statüsüne belki gelmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Genel ve yerel seçimlerin yapılabileceği tarihlere değinen Elitaş şunları söyledi:

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Hem yerel hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Okulların başladığı, ailelerin tatilden geldiği, hava şartlarının uygun olduğu, mevsim normallerinin olduğu bir zamanın olması gerekir diye düşünüyorum. Yerel seçimler için de söylüyorum, o süreçtir. Seçim, 14 Mayıs'tan önceki pazar günü olacak. 2028 yılı için resmi tarih 7 veya 8 Mayıs ediyor. Seçim kanununda '5 yıl içinde yapılır. Bir önceki oy verme gününden önceki pazar günü oy verme günüdür' diyor. Yani her sene 1 hafta önceye gelecek şekilde yapılmış. Yerel seçimlerde de 'Mart ayının son pazar günü oy verme günüdür' diye ifade ediliyor. Benim kanaatimce 2029'dakini öne çekmek, ekim veya kasım, 2028 yılındakini de mayıstan öne çekmek. Yine nisan var, çamurlu bir dönem. 2029'dakini de öyle olsun diye düşünüyorum. O anayasa değişikliği ile olabilir. Seçimlerin öne alınması ile ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak kasım ayı olabileceğini söylüyorum. 2027 yılı Kasım ayı içerisinde. 25 seçimi yaşamış birisi olarak söylüyorum"

