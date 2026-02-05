Aksiyon ve gerilimi yüksek sahneleriyle dikkat çeken Gökdelen filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Film, gösterime girdiği günden bu yana çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Gökdelen filmi nerede çekildi, konusu ne?

GÖKDELEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gökdelen filminin çekimleri ağırlıklı olarak Kanada’nın Vancouver kentinde gerçekleştirildi. Yapım ekibi, Ağustos 2017’de British Columbia eyaletine bağlı Vancouver’da sete çıktı. Şehir, Hong Kong atmosferini yansıtmak için tercih edildi. Filmin bazı sahneleri için ise Hong Kong Kültür Merkezi çevresinde ek dış mekan çekimleri yapıldı.

Gökdelen filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte oyuncuları

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NE?

Gökdelen filmi, eski bir FBI ajanı ve güvenlik uzmanı olan Will Sawyer’ın, ailesini kurtarma mücadelesini konu alıyor. Sawyer, dünyanın en yüksek gökdelenlerinden birinde güvenlik sorumlusu olarak çalışırken, teröristlerin binayı ateşe vermesiyle kendini büyük bir felaketin ortasında bulur.

Ailesi binanın üst katlarında mahsur kalan Sawyer, hem suçlularla hem de zamana karşı yarışmak zorunda kalır. Yerden yüzlerce metre yükseklikte geçen film, hayatta kalma mücadelesini yüksek gerilimle izleyiciye aktarırken, tek bir hatanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği bir atmosfer sunar.

GÖKDELEN FİLMİOYUNCULARI

Dwayne Johnson

Neve Campbell

Chin Han

Roland Møller

Noah Taylor

Byron Mann

Pablo Schreiber

Hannah Quinlivan

