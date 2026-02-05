Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir çiftlikte yangın çıktı. Yangında 100 koyun telef oldu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’nde Serkan ve Erkan Tuncay’a ait çiftlikte bulunan çoban evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

100 KOYUN TELEF OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çiftlikteki 100 koyun öldü.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy bölgede inceleme yaparak, aileye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

