Lahey’den tokat gibi karar! UAD, İsrail’in Gazze yalanlarını çürüttü

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) yönelik kısıtlamalarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

Oturumu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da takip etti.

UAD: İSRAİL, BM'NİN YARDIM FAALİYETLERİNE İZİN VERMEK ZORUNDA

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Filistin topraklarında yürütülen Birleşmiş Milletler yardımlarını engelleyemeyeceğine hükmetti. Mahkeme kararında, "İsrail, Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarında yürüttüğü yardım çabalarına izin vermek ve bunları kolaylaştırmak zorundadır" ifadeleri yer aldı. UAD ayrıca, "UNRWA, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayan altyapının ana parçasıdır. Mevcut koşullar altında başka hiçbir kuruluş bu rolü üstlenemez" değerlendirmesinde bulundu.

“UNRWA GAZZE'DE HAYATİ ROL OYNUYOR”

UAD, UNRWA’nın işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yardım sağlayan temel kuruluş olduğunu vurguladı.

“İSRAİL YETERLİ GEREKÇE SUNMADI”

Divan, İsrail’in UNRWA personelinin Hamas veya diğer örgütlerle bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin “yeterli delil sunmadığına” dikkat çekti.

Ayrıca, “UNRWA’nın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğine veya yardımlarda ayrımcılık yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

"UYGUN GEÇİŞ PLANI OLMADAN UNRWA DEĞİŞTİRİLEMEZ”

UAD, İsrail’in UNRWA’yı sahadan çıkarmaya yönelik planlarını da hukuken geçersiz saydı. Kararda, “Uygun bir geçiş planı olmadan UNRWA değiştirilemez. Ajansın faaliyetlerinin durdurulması, sivillerin yaşamını doğrudan riske atar” denildi.