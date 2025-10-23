Fransa'da Benjamin alarmı! Paris'te park ve bahçeler kapatıldı
Fransa, saatte 161 kilometre hıza ulaşan Benjamin Fırtınası’nın etkisi altında kaldı. Başkentte park ve bahçeler kapatılırken, kuzey ve kuzeybatı vilayetlerinde 100 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı.
Fransa, Benjamin Fırtınası’nın etkisi altına girdi. Başkent Paris’teki bahçe ve parklar, fırtına öncesi alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, saatteki hızı 161 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi “turuncu”ya yükseltildi.
Fırtına özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeybatısında etkili olurken, 100 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı. Başkentte de güvenlik önlemleri artırıldı; kamuya açık park ve bahçeler geçici olarak kapatıldı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, görevlendirilen 1.200 itfaiye erinin 600 farklı noktada müdahalede bulunduğunu açıkladı. Nunez, bir itfaiyecinin ağır, altı kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Öte yandan, Korsika Adası’nda meydana gelen sel felaketinde bir Alman turist hayatını kaybetti.