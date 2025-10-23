Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TESK'ten vergi erteleme çağrısı: Esnaf hazır değil!

TESK'ten vergi erteleme çağrısı: Esnaf hazır değil!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 büyükşehirde basit usulden gerçek usule geçecek esnaf ve sanatkarın vergilendirmesinin en az üç yıl ertelenmesini talep etti. Palandöken, küçük esnafın dijital sisteme uyum sağlayamadığını ve ek mali yük getireceğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın ülkenin ekonomik barometresi olduğunu belirterek, gerçek usulde vergilendirmenin ertelenmesini talep etti.

Tokat’ta bir otelde düzenlenen “Meslek Eğitimini Geliştirme Kurul Toplantısı”nda konuşan Palandöken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellefi esnaf ve sanatkarın 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirmeye tabi olacağını hatırlattı.

Palandöken, uygulamanın en az üç yıl ötelenmesini isteyerek, “Esnaf hak ettiği gelir düzeyine eriştiğinde vergisini ödeyecektir. Bunun yerine mali müşavirlere ödenecek parayı devlete verelim. Zaten kayıtlı ekonomi için bu görevi ifa ediyoruz. Küçük esnaf, köy bakkalı veya unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşanlar dijital sisteme uyum sağlamakta zorlanıyor” dedi.

Tokat’ta esnaf ziyaretleri yaptığını aktaran TESK Başkanı, özellikle yaşlı esnafın dijital sistem ve ek maliyet konusunda endişeli olduğunu ifade etti:

“Esnaf, ‘75 yaşındaki adamım, dijital sistemi ben nasıl çözeceğim. Artı bir maliyet getirecek’ diyor.”

Toplantıya Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ile esnaf birliklerinin başkanları da katıldı.

