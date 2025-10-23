TESK’ten vergi erteleme çağrısı: Esnaf hazır değil!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın ülkenin ekonomik barometresi olduğunu belirterek, gerçek usulde vergilendirmenin ertelenmesini talep etti.

İlgili Haber Metrekaresi 145 bin TL! İstanbul’un en pahalı ilçelerinde 30 bin konut satıldı!

Tokat’ta bir otelde düzenlenen “Meslek Eğitimini Geliştirme Kurul Toplantısı”nda konuşan Palandöken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 büyükşehirde faaliyet gösteren basit usul mükellefi esnaf ve sanatkarın 2026 itibarıyla gerçek usulde vergilendirmeye tabi olacağını hatırlattı.

Palandöken, uygulamanın en az üç yıl ötelenmesini isteyerek, “Esnaf hak ettiği gelir düzeyine eriştiğinde vergisini ödeyecektir. Bunun yerine mali müşavirlere ödenecek parayı devlete verelim. Zaten kayıtlı ekonomi için bu görevi ifa ediyoruz. Küçük esnaf, köy bakkalı veya unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşanlar dijital sisteme uyum sağlamakta zorlanıyor” dedi.

Tokat’ta esnaf ziyaretleri yaptığını aktaran TESK Başkanı, özellikle yaşlı esnafın dijital sistem ve ek maliyet konusunda endişeli olduğunu ifade etti:

“Esnaf, ‘75 yaşındaki adamım, dijital sistemi ben nasıl çözeceğim. Artı bir maliyet getirecek’ diyor.”

Toplantıya Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener ile esnaf birliklerinin başkanları da katıldı.