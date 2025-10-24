İstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik oldu

Olay, 02.15'te TEM Otoyolu Samandıra mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Hızla seyretmekte olan 34 HVD 517 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette ilerleyen 34 EFT 223 plakalı otomobile arkadan çarptı.

ÖNCE SAVRULDU SONRA TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.