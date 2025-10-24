Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 'Yolyemezler'e şafak baskını! Onlarca gözaltı...

'Yolyemezler'e şafak baskını! Onlarca gözaltı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Yolyemezler&#039;e şafak baskını! Onlarca gözaltı...
Suç Örgütü, Bahis, Gözaltı, Bakırköy, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Yolyemezler" suç örgütüne yönelik yasadışı bahis soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Yolyemezler Çetesi' olarak bilinen ve M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı.

LİSTEDE ÇOK SAYIDA İSİM VAR

2024-2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşan yasa dışı bahis oynatma eylemine dair, dördü başka suçlardan cezaevinde tutuklu olan, toplam 51 şüpheliye yönelik olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca arama, elkoyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul’a bugün için sel uyarısı! 7 şehre sarı kodlu ikaz yapıldıCHP kurultay davası saat kaçta? Mutlak Butlan ihtimali gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı - 3. SayfaBursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptıİfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldü - 3. Sayfaİfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldüİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik oldu - 3. Sayfaİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik olduBursa'nın tanınmış kebapçısı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu! "Artık dayanamıyorum" - 3. SayfaTanınmış kebapçı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulunduGözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti... - 3. SayfaGözyaşlarına boğan olay! Torunu için kendini feda etti...Manisa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...