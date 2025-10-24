Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizde korku dolu anlar… Bengü ve çocukları hortumun ortasında kaldı

Şarkıcı Bengü ve ailesi, Bodrum açıklarında çıktıkları tekne turunda büyük bir tehlike atlattı. Ünlü isim, çocukları ve kardeşiyle birlikte deniz keyfi yaparken bölgede aniden oluşan hortum nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tatil için geldiği Bodrum’da denize açılan Bengü’nün teknesi, kısa sürede şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisi altında kaldı. Panik dolu anlar yaşanırken, denizdeki diğer teknelerden yardım geldi.

Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri hızla müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KORKU DOLU ANLARI PAYLAŞTI

Olayın ardından büyük bir korku yaşayan Bengü’nün ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcı hortuma dair videoyu “Biz dün ne yaşadık” notuyla paylaştı.

TÜM BOTLAR YARDIMA KOŞTU

Bengü’nün yeğeni Beliz Şen ise yaptığı paylaşımda “İlk başta sert bir yağmur bulutundan geçiyoruz sandık… Meğer hortum tam teknemizin üstündeymiş. Devrilmeyelim diye tüm botlar yardımımıza koştu” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞ OLSUN” MESAJLARI GECİKMEDİ

Bengü’nün, “Çok korktuk, Allah korudu” diyerek yakınlarına olayı anlattığı öğrenilirken, sosyal medyada “Geçmiş olsun” mesajları gecikmedi.

