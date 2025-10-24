Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir il diken üstünde! 34 köyde şap karantinası

Bir il diken üstünde! 34 köyde şap karantinası

Erzincan’da 34 köyde şap hastalığı nedeniyle hayvan alım satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Dün itibarıyla Erzincan’ın Refahiye ilçesinin köy ve mahalle muhtarlarına "Şap Hastalığı Karantinası" konusuyla ilgili tebliğ yapıldı.

Yapılan tebliğde; Yuvadağı, Halitler, Akbağ, Diştaş, Koçkaya, Arpayazı, Diyarlar, Madendere, Avşarözü, Doğandere, Merkez-Kalkancı, Keçegöz, Aydıncık, Erecek, Onurlu, Babaaslan, Gülensu, Bölüktepe, Gümüşakar, Cengerli, Günyüzü, Çamdibi, Hacıköy, Çiçekalı, Kabuller, Sıralı, Şahverdi, Yaylapınarı, Pınaryolu, Mülkköy, Derebaşı, Sarıkoç, Kersen ve Yeniyurt köylerinde şap hastalığı nedeniyle hayvan alım satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu.

