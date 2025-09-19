Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı! Malatya'daki hayvan pazarı yeniden açıldı

Şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı! Malatya'daki hayvan pazarı yeniden açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şap Hastalığı, Hayvan Pazarı, Malatya, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'da, şap hastalığı sebebiyle kapatılan canlı hayvan pazarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü pazarın tekrar açıldığını duyurdu.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 1 Temmuz'da kapatılan canlı hayvan pazarının bugün açıldığı belirtildi. Bazı yetiştiriciler, küçükbaş hayvanlarını Yeşiltepe Mahallesi'ndeki pazara getirdi.

"HER BÜTÇEYE UYGUN HAYVANIMIZ VAR" 

Besici Ozan Bakırcı, pazarın yeniden açılması dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi. Hayvanlarını pazara getirdiğini belirten Bakırcı, "Uygun fiyata, her bütçeye uygun küçükbaş hayvanımız var. 10 bin liraya da 15 bin liraya da küçükbaş var. Kesimhanemiz açık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

MI6 Başkanı Richard Moore İstanbul’da konuştu: Türkiye uluslararası sistem için vazgeçilmezLondra'da 2 milyon sterlinlik vurgun! Kepenkleri elektrikli testereyle kesip girdiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor - EkonomiTHY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyorDünyanın en büyüklerinden! Türkiye Varlık Fonu devler liginde - EkonomiTürkiye Varlık Fonu devler ligindeÇiftçiye destek müjdesi! 4,5 milyar liralık ödeme hesaplara aktarılıyor - EkonomiÇiftçiye destek müjdesi! Bugün hesaplarda olacak"Krizin ana nedeni" diye duyurmuşlardı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergisiz döviz" iddiasına cevap  - EkonomiBakanlıktan "vergisiz döviz" iddiasına cevap Muz, avokado, ejder meyvesi, mango, papaya... Alanya'daki tropikal meyve üreticilerinin yetkililerden bir talebi var - EkonomiTropikal meyve üreticilerinin bir talebi varBakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı - EkonomiSatışı yasaklandı, çocuklarınızdan uzak tutun!
Sonraki Haber Yükleniyor...