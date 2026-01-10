Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa final maçında Fenerbahçe'ye 2 golle kaybeden Galatasaray'da Kaptan Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Derbi sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken hareket

"DAHA İSTEKLİYDİLER, TEBRİK ETMEK LAZIM"

Fenerbahçe'nin daha istekli oynadığını kaydeden Icardi, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım." diye konuştu.

"YİNE KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Mauro Icardi, "Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası