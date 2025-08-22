İkinci emre kadar yasaklandı! Tunceli'de şap hastalığına kökten çözüm

Tunceli'de şap hastalığı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yasaklandığı açıklandı.

HAYVAN HAREKETLERİ İKİNCİ EMRE KADAR YASAK

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yetiştiricilerimiz, ilimizde görülen şap hastalığından (SAT-1) dolayı ikinci bir emre kadar il genelinde kesimhane dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, il içi ve il dışı dahil olmak üzere yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Müdürlük, ayrıca şu açıklamayı yaptı: