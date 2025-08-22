Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > İkinci emre kadar yasaklandı! Tunceli'de şap hastalığına kökten çözüm

İkinci emre kadar yasaklandı! Tunceli'de şap hastalığına kökten çözüm

- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de, hayvan yetiştiricilerin kabusu olan şap hastalığına yönelik önlemler alındı. Kentte büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığı açıklandı.

Tunceli'de şap hastalığı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yasaklandığı açıklandı.

HAYVAN HAREKETLERİ İKİNCİ EMRE KADAR YASAK

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yetiştiricilerimiz, ilimizde görülen şap hastalığından (SAT-1) dolayı ikinci bir emre kadar il genelinde kesimhane dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, il içi ve il dışı dahil olmak üzere yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Müdürlük, ayrıca şu açıklamayı yaptı:

İlimizde görülen SAT-1 hastalığının bulaşması ve hayvan kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla şap aşılama programında gebe hayvanlar dahil olmak üzere tüm hayvanlara aşı yaptırmak zorunludur. Yaptırmayan büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize 5996 sayılı Kanun'un 36. maddesi kapsamında 105 bin 274 TL ceza uygulanacaktır.

