"Şap hastalığı milyonlarca dolarlık zarara yol açtı" iddiası yalanlandı

"Şap hastalığı milyonlarca dolarlık zarara yol açtı" iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı” iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi X hesabından “Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı” iddialarını yalanladı.

Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte; hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız yürütmektedir." denildi.

"HASTALIK BELİRGİN ŞEKİLDE GERİLEMEKTE"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bu çerçevede, yeni şap serotipi SAT1’in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış; 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. 

Şap Enstitüsü’nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı, uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır. Nitekim aşılama oranının %85’i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir.

PAZARLAR AÇILMAYA BAŞLAYACAK

Aşı üretimi ve sahaya sevki yoğun şekilde devam etmektedir. Hayvan pazarları önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacaktır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması, resmî açıklamalara itibar etmesi önem taşımaktadır."

