Adana'da 19 yaşındaki Enes Doğan sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Doğan'ın 4 bin TL alacağı için cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

8 Ocak günü saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak’ta Enes Doğan (19) 4 bin TL alacağını almak için R.T.Ö.'nün (20) yanına gitti.

R.T.Ö., Doğan’a 4 bin TL borcunu ödemeyince aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.T.Ö., Doğan’ı defalarca bıçaklayıp öldürüp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı R.T.Ö.’yü yakalamak için düğmeye bastı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini mercek altına alan polis, söz konusu şüphelinin izini buldu. Ekipler, katil zanlısını Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde gezindiği sırada yakaladı. Cinayeti itiraf eden şüphelinin "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dediği öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

