Polis baskınında ilginç anlar: Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan 2 kişi çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun ilçesinde aranan kişilerin saklandığı adres tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü görevlileri ikamete özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenledi.

DUVARIN İÇİNDEN 2 KİŞİ ÇIKTI

Koçbaşı kullanılarak girilen evin içerisinde saklanmak için yapılan duvarı fark eden polis ekipleri kırdıkları duvarın arkasındaki dolabın içerisinde H.A. ve M.C.T. adlı 2 şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

H.A.'nın nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığı gibi 3 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı, M.C.T.'nin ise hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.