Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Polis baskınında ilginç anlar: Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan 2 kişi çıktı

Polis baskınında ilginç anlar: Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan 2 kişi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polis baskınında ilginç anlar: Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan 2 kişi çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel harekât polislerinin de katıldığı baskında, duvarın arkasına gizlenmiş bir dolapta saklanan iki kişi gözaltına alındı. Şahıslardan birinin 11 yıl 5 ay, diğerinin ise 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun ilçesinde aranan kişilerin saklandığı adres tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü görevlileri ikamete özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenledi.

DUVARIN İÇİNDEN 2 KİŞİ ÇIKTI

Koçbaşı kullanılarak girilen evin içerisinde saklanmak için yapılan duvarı fark eden polis ekipleri kırdıkları duvarın arkasındaki dolabın içerisinde H.A. ve M.C.T. adlı 2 şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

Polis baskınında ilginç anlar: Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan 2 kişi çıktı - 1. Resim

TUTUKLANDILAR

H.A.'nın nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığı gibi 3 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı, M.C.T.'nin ise hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Polis baskınında ilginç anlar: Duvarla örülen gizli bölmedeki dolaptan 2 kişi çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halef dizisi neden yok, nereden izlenir? 5. ve 6. bölüm yayınlanmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 yıl hapisle aranan Afgan yurt dışına kaçarken yakalandı! - 3. Sayfa12 yıl hapisle aranan Afgan yurt dışına kaçarken yakalandı!'Yolyemezler'e şafak baskını! Onlarca gözaltı... - 3. Sayfa'Yolyemezler'e şafak baskını! Onlarca gözaltı...Bursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptı - 3. SayfaBursa'da kaza! Yolun karşına geçen adama halk otobüsü çarptıİfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldü - 3. Sayfaİfade verirken bıçaklandı! Tacizci karakolda öldürüldüİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik oldu - 3. Sayfaİstanbul'da hız kazası! İnsanlar suçsuz yere hastanelik olduBursa'nın tanınmış kebapçısı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu! "Artık dayanamıyorum" - 3. SayfaTanınmış kebapçı Hüsnü Adanur intihar girişiminde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...