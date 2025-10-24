Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Reeskont kredilerinde limit artışı yapıldı

Reeskont kredilerinde limit artışı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Reeskont kredilerinde limit artışı yapıldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Merkez Bankası, reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.

Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

12 yıl hapisle aranan Afgan yurt dışına kaçarken yakalandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Darboğazdan çıkamadılar! Ünlü gıda devi iflasın eşiğinde - EkonomiÜnlü gıda devi iflasın eşiğindeDolar 42 TL’yi gördü! - EkonomiDolar 42 TL’yi gördü!Dikkatler bugün saat 15:30’da! Altında 9 haftalık yükseliş serisi bitiyor - EkonomiAltında 9 haftalık yükseliş serisi bitiyorAK Parti'den bekârları evlendirme hamlesi! Gençlerle bire bir görüşmeler yapılacak - EkonomiAK Parti'den bekârları evlendirme hamlesi!Kış lastiğinde tarih oyunu: Üretim tarihine dikkat! Eski ürünü yeni fiyattan satıyorlar - EkonomiAraç sahipleri dikkat! Eğer bunu yapmazsanız...Kira gelirlerinde istisna daralıyor! 500 bin kişi yeni vergi kapsamında - EkonomiKira gelirlerinde istisna daralıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...