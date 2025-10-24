Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deniz Undav hangi milli takımda? Türkiye'de oynanama nedeni gündeme geldi

Deniz Undav hangi milli takımda? Türkiye'de oynanama nedeni gündeme geldi

Deniz Undav hangi milli takımda? Türkiye&#039;de oynanama nedeni gündeme geldi
Stuttgart formasıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav, Şanlıurfalıdır. Ailesi Şanlıurfa’dan Almanya’ya göç eden golcü futbolcunun milli takım tercihi yeniden gündeme geldi. Deniz Undav hangi milli takımda, Türkiye'de neden oynuyor araştırılıyor.

Avrupa futbolunun son yıllarda yükselen forvetlerinden biri olan Deniz Undav, attığı goller ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Deniz Undav milli takım tercihi ile yeniden gündem oldu.

DENİZ UNDAV NEDEN TÜRKİYE'DE OYNAMIYOR?

Deniz Undav, ailesi Şanlıurfa’dan göç etmiş bir futbolcu olmasına rağmen milli takım tercihini Almanya’dan yana kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2023’te yaptığı daveti kabul etmeyen futbolcu, Almanya’yı seçerek milli kariyerine orada başladı. 

Deniz Undav hangi milli takımda? Türkiye'de oynanama nedeni gündeme geldi - 1. Resim

DENİZ UNDAV HANGİ MİLLİ TAKIMDA?

Deniz Undav, Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Achim kentinde 19 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşta TSV Achim altyapısında başlayan Undav, kısa sürede Werder Bremen’in genç takımlarına geçti.

2020 yılında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ye transfer olarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. 2022’de Premier Lig temsilcisi Brighton & Hove Albion’a transfer oldu ve 2023-24 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga’da gösterdiği performans sonrası Almanya Milli Takımı'nın radarına girdi. Mart 2024’te Almanya kadrosuna çağrılan Undav, Fransa karşılaşmasında son dakikalarda oyuna girerek ilk kez milli formayı giydi.

