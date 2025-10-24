Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Ekim il il Cuma namazı vakitleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Müslümanlar için haftanın en önemli günlerinden olan Cuma günü geldi. 24 Ekim 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş Cuma namazı vaktinde camilere akın edecek. Öğle saatinin yaklaşmasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere il il Cuma namazı saati araştırılıyor.

Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde kılınır. Her ilin ezan saatine göre Cuma namazı saati değişiklik gösterebilir. 24 Ekim 2025 namaz vakitlerine göre il il Cuma namazı saatleri belli oldu. 

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı vakti, öğle ezanı ile başlıyor.  Öğle namazı saatine göre il il cuma vakti de belli oldu. 

İstanbul: 12:59

Ankara: 12:44

İzmir: 13:06

Bursa: 12:59

Malatya: 12:22

Adana: 12:33

Rize: 12:13

Cuma namazı ortalama 45 dakika ila 1 saat arası sürebiliyor. Bu süre, hutbenin uzunluğuna, cami yoğunluğuna ve farz dışında kılınan sünnet namazlara göre değişiyor. İbadetin vakti içinde eda edilmesi için ezan saatine yakın bir zamanda camide hazır bulunmak büyük önem taşıyor.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ 24 EKİM 

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunun iki rekatını kılmak farzdır. 

Önce Cumanın dört rekatlık sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır. 

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra dört rekatlık son sünnet, yine öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. 

Bundan sonra , “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

Sonra da sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

