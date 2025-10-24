Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rijeka-Sparta Prag maçı neden durdu? Maçın oynanacağı tarih araştırılıyor

EFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Rijeka ile Sparta Prag arasında oynanan karşılaşma durdu ve maç oynanmadı. Maçın ne zaman oynanacağına ilişkin UEFA’nın vereceği karar beklenirken Rijeka-Sparta Prag maçı durma nedeni merak edildi.

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci hafta mücadeleleri büyük heyecana sahne olurken, Rijeka-Sparta Prag maçı beklenmedik bir gelişmeyle yarıda kaldı. UEFA’nın yeni maç tarihine ilişkin kararının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

RİJEKA-SPARTA PRAG MAÇI NEDEN DURDU?

Rijeka-Sparta Prag maçı, 23 Ekim 2025'te Hırvatistan'daki Stadion HNK Rijeka'da oynanırken, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 12. dakikada durduruldu. Sahanın su baskınına uğraması, topun sekmesini engelleyerek oyunu imkansız hale getirdi. Maç, 0-0'lık skorla durduruldu. Hakem Sandro Scharer, koşulların kötüleşmesinin ardından iki kaptanla da görüştükten sonra maçı iptal etti. 

Rijeka-Sparta Prag maçı neden durdu? Maçın oynanacağı tarih araştırılıyor - 1. Resim

RİJEKA-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA henüz yeni maç tarihini açıklamadı. Karşılaşmanın yeniden oynanması bekleniyor. Takvim ve hava durumu uygun olduğu takdirde karşılaşmanın bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceği tahmin ediliyor.

UEFA’nın resmi açıklaması, takımların fikstür yoğunluğu göz önüne alınarak yapılacak. Sparta Prag ve Rijeka’nın önümüzdeki hafta lig maçlarının yanı sıra Avrupa kupası programları da bu kararda belirleyici olacak.

Rijeka-Sparta Prag maçı neden durdu? Maçın oynanacağı tarih araştırılıyor - 2. Resim

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 2. HAFTA SONUÇLARI

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı. Temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya çıkardı.

Günün diğer maçlarında,

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1

