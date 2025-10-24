Rijeka-Sparta Prag maçı neden durdu? Maçın oynanacağı tarih araştırılıyor

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci hafta mücadeleleri büyük heyecana sahne olurken, Rijeka-Sparta Prag maçı beklenmedik bir gelişmeyle yarıda kaldı. UEFA’nın yeni maç tarihine ilişkin kararının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

RİJEKA-SPARTA PRAG MAÇI NEDEN DURDU?

Rijeka-Sparta Prag maçı, 23 Ekim 2025'te Hırvatistan'daki Stadion HNK Rijeka'da oynanırken, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 12. dakikada durduruldu. Sahanın su baskınına uğraması, topun sekmesini engelleyerek oyunu imkansız hale getirdi. Maç, 0-0'lık skorla durduruldu. Hakem Sandro Scharer, koşulların kötüleşmesinin ardından iki kaptanla da görüştükten sonra maçı iptal etti.

RİJEKA-SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA henüz yeni maç tarihini açıklamadı. Karşılaşmanın yeniden oynanması bekleniyor. Takvim ve hava durumu uygun olduğu takdirde karşılaşmanın bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceği tahmin ediliyor.

UEFA’nın resmi açıklaması, takımların fikstür yoğunluğu göz önüne alınarak yapılacak. Sparta Prag ve Rijeka’nın önümüzdeki hafta lig maçlarının yanı sıra Avrupa kupası programları da bu kararda belirleyici olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 2. HAFTA SONUÇLARI

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı. Temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya çıkardı.

Günün diğer maçlarında,

Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2

Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1