Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Zelenskiy'den ateşkes açıklaması: Toprak tavizi olmayacak

Zelenskiy'den ateşkes açıklaması: Toprak tavizi olmayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zelenskiy&#039;den ateşkes açıklaması: Toprak tavizi olmayacak
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği’nin (AB) 27 üyesinin devlet veya hükûmet başkanları, Ukrayna’ya destek, savunma alanında kabiliyetlerin geliştirilmesi ve Gazze’de oynanabilecek rolü ele almak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Zirve öncesi konuşma yapan Zelenskiy, Ateşkesin hâlâ mümkün olduğunu belirterek “Ateşkesin adil ve kalıcı olması lazım. Toprak tavizinde bulunmayacağız” dedi.

Zirvede, ana gündem maddelerinden biri AB’nin Ukrayna’ya desteğini nasıl sürdürebileceği oldu.  Liderlerin, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna’ya sağlanacak “tazminat kredisi” planını değerlendirmesi bekleniyor. Diğer taraftan, savunma alanında liderlerin “Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030” kapsamında atılacak adımları ele almaları bekleniyor. Bu çerçevede doğu kanadının “drone duvarıyla” güvence altına alınması önemli konular arasında yer alıyor.

"TOPRAK TAVİZİNDE BULUNMAYACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirveye katılmadan önce açıklamalarda bulundu. Ateşkesin hâlâ mümkün olduğunu belirten Zelenskiy “Ateşkesin adil ve kalıcı olması lazım. Toprak tavizinde bulunmayacağız” dedi. AB’nin Rusya’ya yönelik kabul ettiği 19. müeyyide paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenskiy, bunun büyük önem taşıdığını çünkü Rusya’nın savaşı durdurma niyeti olmadığını söyledi. Zelenskiy, bu sebeple Rusya üzerinde baskının artması gerektiğini vurgulayarak, AB’ye gösterdiği destek için teşekkürlerini sundu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dolar 42 TL’yi gördü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze’de dalgalanan Türk bayrağı katilleri korkuttu! “Türklerin burada olması tam anlamıyla bir felaket” - DünyaGazze’de Türk bayrağı katilleri korkuttu!AB 200 milyar dolarlık Rus varlığında anlaşamadı: Ukrayna planı askıda kaldı - DünyaAB 200 milyar dolarlık Rus varlığında anlaşamadıABD'den uyarı geldi! "Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar" - Dünya"Netanyahu Gazze planını batırırsa, Trump da onu fena yapar"Trump’tan saldırı sinyali: “Venezuela’da bir kara operasyonu göreceğiz!” - Dünya“Venezuela’da bir kara operasyonu göreceğiz!”Filistin direnişinin sembol ismi Mervan Bergusi! Gözler Trump’ın kararında - DünyaFilistin direnişinin sembol ismi Mervan Bergusi!Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı: "Gazze'de olmayacaklar" - DünyaNetanyahu'yu Türkiye korkusu sardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...