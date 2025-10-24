Zelenskiy'den ateşkes açıklaması: Toprak tavizi olmayacak

Zirvede, ana gündem maddelerinden biri AB’nin Ukrayna’ya desteğini nasıl sürdürebileceği oldu. Liderlerin, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna’ya sağlanacak “tazminat kredisi” planını değerlendirmesi bekleniyor. Diğer taraftan, savunma alanında liderlerin “Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030” kapsamında atılacak adımları ele almaları bekleniyor. Bu çerçevede doğu kanadının “drone duvarıyla” güvence altına alınması önemli konular arasında yer alıyor.

"TOPRAK TAVİZİNDE BULUNMAYACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirveye katılmadan önce açıklamalarda bulundu. Ateşkesin hâlâ mümkün olduğunu belirten Zelenskiy “Ateşkesin adil ve kalıcı olması lazım. Toprak tavizinde bulunmayacağız” dedi. AB’nin Rusya’ya yönelik kabul ettiği 19. müeyyide paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenskiy, bunun büyük önem taşıdığını çünkü Rusya’nın savaşı durdurma niyeti olmadığını söyledi. Zelenskiy, bu sebeple Rusya üzerinde baskının artması gerektiğini vurgulayarak, AB’ye gösterdiği destek için teşekkürlerini sundu.