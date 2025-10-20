İngiliz basını yazdı: Trump, Zelenskiy’e küfretti! Haritaları masadan fırlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yaptığı toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşlerini “neredeyse kelimesi kelimesine” dile getirdi.

Financial Times’ın Avrupalı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump görüşme sırasında Zelenskiy’in getirdiği cephe haritalarını masadan fırlattı ve “Bu haritaya tekrar tekrar bakmaktan bıktım” dedi.

PUTİN'İN SÖYLEMLERİNİ TEKRAR ETTİ

Habere göre Trump, görüşmenin büyük bölümünü Zelenskiy’e “öğüt verir” biçimde konuşarak geçirdi ve sık sık Putin’in tezlerini yineledi.

Trump’ın, Putin’in savaş için kullandığı ifadeyi hatırlatarak, “Bu bir savaş değil, özel bir operasyon” dediği, Ukrayna’nın anlaşma yapmaması halinde “yok olacağını” söylediği aktarıldı.

Financial Times’a konuşan kaynaklara göre Trump, Zelenskiy’den tüm Donbas bölgesini Putin’e bırakmasını istedi.

Ancak Trump, Reuters’ın sorusu üzerine bu iddiayı yalanladı.

HARİTALARI FIRLATTI, GARANTİ TEKLİF ETTİ

Zelenskiy, görüşmeye Ukrayna’daki cephe hatlarını gösteren haritalarla gitti.

FT’nin haberine göre Trump, haritaları bir fırlatarak “Bu kırmızı çizgi nerede, bilmiyorum. Orada hiç bulunmadım.” dedi.

Trump ayrıca hem Ukrayna’ya hem Rusya’ya güvenlik garantileri verilmesini önerdi.

TRUMP KÜFRETTİ

Kaynaklara göre iki lider arasındaki görüşme zaman zaman sert tartışmalara sahne oldu. Trump’ın sık sık küfür ettiği, Zelenskiy’nin ise Putin’e güvenilemeyeceğini vurguladığı öne sürüldü.

Trump’ın, Zelenskiy’e “Putin’in şartlarını kabul et, yoksa ülken yok olur” dediği öne çıktı.

ABD Başkanı, geçtiğimiz haftalarda Putin’e sabrını kaybettiğini ve Ukrayna’ya destek konusunda daha istekli olduğunu söylemişti.

Ancak son görüşmede yeniden Rusya’ya yakın bir dil kullanması dikkat çekti.

Trump’ın, Zelenskiy’ye “Durduğunuz yerde durun, herkes zaferini ilan etsin” önerisini dile getirdiği, savaşın mevcut cephe hattında dondurulmasını istediği ifade edildi.

ZELENSKİY: PUTİN BARIŞ İSTEMİYOR

Zelenskiy, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Trump’ın barış çağrısına temkinli yaklaştı.

“Putin barış istemiyor” diyen Zelenskiy, Trump’ın sosyal medya paylaşımı sorulduğunda, “Başkan haklı, şu anda bulunduğumuz yerde durmalı ve sonra konuşmalıyız” ifadesini kullandı.